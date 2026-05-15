Salih Bilici
15 Gulan 2026•Rojanekirin: 15 Gulan 2026
Nêçîrvan Barzanî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek belav kir û pîrozbahî li serokwezîrê nû yê Iraqê kir.
Barzanî di peyama xwe da wiha got, "Ez kêfxweş im ku ez îşev beşdarî rûniştina Parlamentoya Iraqê bûm derbarê dengdana ji bo birêz Serokwezîr Elî Falih Zeydî û hikûmeta wî. Bi vê boneyê, ez pîrozbahiyên xwe yên herî germ pêşkêşî wî û hikûmeta wî dikimi Ji wan ra serkeftin û serkeftina berdewam di bicihanîna erk û berpirsiyariyên wan da dixwazim. Em hêvî dikin ku ew ê bigihîjin armancên xwe yên ji bo ewlehî, aramî, pêşkeftin û geşepêdana mezintir û xizmeta hemû hêmanên cihêreng yên civaka Iraqê bikin."
- Mesrûr Barzanî jî serokwezîrê nû yê Iraqê pîroz kir
Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê Mesrûr Barzanî jî di pêwendiyeke bi têlefonê da pîrozbahiya serkeftina Serokwezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî kir û hêviya xwe ya serkeftinê destnîşan kir.