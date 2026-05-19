Serokê HKIyê Nêçîrvan Barzanî bi Serokomarê Îtalyayê Mattarella ra hevdîtin kir
Serokê Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya peywendiyên xwe yên li Romaya paytextê Îtalyayê da bi Serokomarê Îtalyayê Sergîo Mattarella ra hevdîtin kir.
Salih Bilici
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
photo: KR Presidency / AA
Türkiye, İstanbul
Serokê HKIyê Nêçîrvan Barzanî li Qesra Serokomariyê ya Îtalyayê ji hêla Serokomar Sergîo Mattarella va bi merasima fermî hat pêşwazîkirin. Di hevdîtinê da digel têkiliyên di navbera HKI, Iraq û Îtalyayê da geşedanên herêmî hatin guftûgokirin.
Nêçîrvan Barzanî piştî hevdîtinê ji ser hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek da û bal kişand ser têkiliyên dostane yên ku di navbera Îtalya û HKI û Iraqê da demek dirêj e dewam dikin.
Nêçîrvan Barzanî di parvekirina xwe da ev gotin:
"Ez kêfxweş bûm ku min îro li Romayê bi Serokomarê Îtalyayê Sergîo Mattarella ra hevdîtin kir. Me di hevdîtinê da têkiliyên dostane yên di navbera Herêma Kurdistanê, Iraq û Îtalyayê da yên ku demek dirêj e dewam dikin guftûgo kir. Me daxwaza xwe ya hê bêtir pêşxistina têkiliyên di qadên cur bi cur da destnîşan kir. Min ji ber piştgiriya ku Îtalya her tim dide Iraqê û Herêma Kurdistanê spasiya wan kir. Min taybetî ji ber rola wê ya di qada siyasî, însanî û pêşketinê da û piştgiriya eskerî ya di pêvajoya şerê dijî terorê da spasiya xwe pêşkêş kir."
Serokê HKIyê Nêçîrvan Barzanî bi Serokomarê Îtalyayê Mattarella ra hevdîtin kir