Serokê DYAyê Trump: "Tengav (Hurmuz) wê di demeke nêz da vebe yan jî (Îran) wê derbeke pir giran bixwin"

Emirhan Demir
05 Tebax 2026•Rojanekirin: 05 Tebax 2026
Serokê DYAyê Donald Trump diyar kir ku hevdîtinên bi Îranê ra "pir baş" bi rê va diçin, tablo dê "di nava 48 saetan da" zelal bibe û got ku Tengava Hurmuzê jî "wê di demeke pir nêz da vebe."
Trump di hevpeyvîna xwe da ya bi kanala Fox Newsê re, li ser rojeva Îranê nirxandin kirin.
Trump anî ziman ku li dijî Îranê planeke êrîşê ya mezin hatibû amadekirin lê piştî ku "rayedarên Îranî daxwaza hevdîtinê kirin" ew vegeriyan ser maseya danûstandinan û wiha got: "Ji Şerê Cîhanê yê Duyem vir va me yê êrîşa herî mezin pêk bianiya lê ew li min geriyan û bi awayekî pir nazik gotin 'Ji kerema xwe, em dikarin biaxivin? Em dikarin biaxivin?'. Min jî, 'Erê, em dikarin biaxivin. Werin em vê meseleyê çareser bikin. Di dawiyê da, werin em vî karî biqedînin.' got."
Trump destnîşan kir ku rayedarên DYAyî û Îranî "hevdîtinên pir baş kirin" û di 4ê Tebaxê da "tevahiya rojê hevdîtin pêk anîn" û ev nirxandin kir: "Tişta girîng tenê avêtina gavan e û ew dixwazin rêkeftinekê pêk bînin. Em ê bibînin ka dê çi bibe."
Ji aliyê din va Trump îdia kir ku heke aliyê Îranê ji danûstandinan paşve bikişe wê bersiveke tund bistîne û wiha axivî: "Heke ew dîsa bi paş da gavê bavêjin, wê derbeke pir giran bixwin. Ew vê yekê dizanin, vê yekê fam dikin. Vebijêrkeke min a din tuneye."
Trump bal kişand ku mumkin e Tengava Hurmuzê vebe û wiha got, "Tengav wê di demeke nêz da vebe yan jî (Îran) wê derbeke pir giran bixwin û pişt ra tengav dê vekirî bimîne."
Trump li eyaleta Californiayê jî bersiva pirsên rojnamegeran da û dubare kir ku rewşa hevdîtinên bi Îranê ra "pir baş xuya dike" û got: "Em pir baş bi pêş da diçin. Em ê bibînin. Di nava 48 saetan da dê diyar bibe."