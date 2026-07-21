Serokê DYAyê Trump ragihand ku di demeke nêz da, dê bi awayekî tund li herêma Çiyayê Kolengê ya Îranê bidin

Mücahit Oktay
21 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 21 Tîrmeh 2026
Trump li Washingtonê di hevdîtîna xwe ya digel Serokomarê Libnanê Joseph Avn da, bersiv da pirsên endamên çapemeniyê yên derbarê Rojhilata Navîn.
Trump anî ziman ku êrîşên li dijî rêveberiya Tehranê bi dawî nebûne û got, "Emê di demeke gelekî nêz da, herêma Çiyayê Kolengê (ya li Îranê) bi awayekî tund bordûman bikin."
Donald Trump got, "Hê karê me bi Îranê neqediyaye, em nuha jê dernakevin. Emê êrîşê wan her deverên ku Îran ji bo operasyonên nukleerî di serê xwe ra derbas dike, bikin."
Di bersiva pirsa ka gelo di demek nêzîk da dê danûstandinên nû bi Îranê ra hebin yan na da Trump got, "Îran ji neçarî dixwaze hevdîtinê bike, lê heta ku ew bi awayekî watedar ji bo axaftinê amade nebin, niyeta me tune ku em hevdîtinê bikin."
Trump diyar kir ku wan hêza Îranê "heta radeyekê ku kesî xeyal nedikir" şikandiye û zirara ku wan daye Îranê "ji Îraniyan pê va kes nizane."