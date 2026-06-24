Serokê DYAyê Trump beriya agirbesta li Xezeyê ji Netanyahu ra got: "Cihû ji te bêzar bûne"

Burak Dağ
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Serokê DYAyê Donald Trump di peywendiya telefonê ya beriya ragihandina agirbesta li Xezeyê bi çend rojan, bi qêrîn ji Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu ra got: "Cihû hemû ji te bêzar bûne."
Li gorî rojnameya Yedioth Ahronotê ya Îsraîlê, di pirtûka "Guhertina Rejimê: Li Pişt Serokatiya Emperyal a Donald Trump" da, ku ji hêla nûçegihanên rojnameya New York Times a DYAyê, Maggie Haberman û Jonathan Swan, va hatin nivîsandin, hat ragihandin ku Trump beriya plana xwe ya agirbestê li Xezeyê eşkere bike, derbarê Netanyahu da gotinên tund kirin.
Hat ragihandin ku Trump di peywendiya telefonê ya digel Netanyahû da bi qêrîn gotiye "Cihû hemû ji te bêzar bûne" û hişyarî daye ku divê Îsraîl wê plana 20 xalî ya derbarê Xezeyê da qebûl bike.