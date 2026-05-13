Serokê Amerîkayê Trump piştî 8,5 salan Çînê ziyaret dike

Emre Aytekin
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump di serdemekê da ku şerê li Rojhilata Navîn bi agirbesteke nazik rawestiyaye, piştî 8,5 salan Çîna rikaberê stratejîk ê welatê xwe ziyaret dike.
Li gorî nûçeya Xinhuayê, Trump digel heyeta xwe ku ji giregirên siyasî û karsazan pêk tê, ji bo ziyareta 3 rojan gihîşt Pekîna paytextê Çînê.
Trump piştî 8,5 salan Çînê ziyaret dike. Serokê berî wî Joe Biden di serdema xwe da Çîn ziyaret nekiribû. Ji Amerîkayê bo vî welatî di asta lîder da ziyareta dawîn dîsa di serdem ewil a Trump da di 2017an da pêk hatibû.
Marco Rubioyê Wezîrê Karên Derva, Pete Hegsethê Wezîrê Parastinê, Jamieson Greerê Nûnerê Bazirganiyê û Stephen Millerê Misteşarê Qesra Spî di ziyaretê da hevaltiya Trump dikin.
Scott Bessentê Wezîrê Xezîneyê jî îro piştî temambûna mizakereyên aborî û bazirganî yên ku li Seula paytextê Koreya Başûr bi Çînê ra hatin meşandin, berê xwe da Pekînê.