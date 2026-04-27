Serokê Amerîkayê Trump: "Ez tecawizkar nînim, min tecawizê kesî nekiriye, ez pedofîlî nînim"

Mücahit Oktay
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump der barê îdiayên gumanbar Cole Tomas Allenê ku ji ber êrîşa çekdarî ya dijî şîva Komeleya Nûçegihanên Qesra Spî hat binçavkirin da wiha got: "Ez tecawizkar nînim, min tecawizê kesî nekiriye, ez pedofîlî nînim."
Trump bi têlevîzyona CBSê ra hevpeyvînek kir.
Di hevpeyvînê da dema pêşkeşvan îdiayên gumanbar Allen yên der barê Trump û rêvebiriya wî da xwend, Trump bertek nîşan da.
Piştî xwendina îdiayên Allen ên wekî "tecawizkar, pedofîlî" Trump wiha got: "Ez tecawizkar nînim, min tecawizê kesî nekiriye, ez pedofîlî nînim."
Trump gotinên gumanbar wekî "gotinên tewşo mewşo ên mirovekî nexweş" bi nav kir û ji pêşkeşvan ra got divê ew ji ber xwendina van gotinan şerm bike.
Di dewama hevpeyvînê da Trump wiha axivî: "Ez bendê bûm ku hûn wê beşê bixwînin, ji ber ku min dizanibû hûn ê bixwînin. Lewra hûn mirovên xirab in."
Trump anî ziman ku "tu eleqeya wî bi van îdiayan ra tuneye" û wiha got: "Ez ji van mijaran bi tevahî safî bûm. Yên ku tûşî bûyera Epstein an jî yên din bûne hevalên we yên ku li aliyê din ê maseyê rûniştine ne."
Pêşkeşvan di qismekî hevpeyvînê da notên Allen ên ku gotiye "Ez êdî nahêlim ku pedofîlî, tecawizkar û xayînek bi sûcên ku kirine va destên min qirêj bike" xwendibû.