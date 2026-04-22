Serokê Amerîkayê Trump eşkere kir ku maweya agirbesta berwext a bi Îranê ra dirêj kir

Hakan Çopur
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Trump di dema ku nediyariya di mijara mizakereyên bi Îranê ra berdewam dike da ji ser hesabê Truthh Socîalê daxuyaniyeke girîng da.
Trump parast ku birêvebiriya Îranê "parçe bûye" û eşkere kir ku pêşniyaza Pakistanê ya ji bo agirbestê da ber çavan û agirbesta berwext a ku dê îrp bi dawî bibe dirêj kir.
Serokê Amerîkayê Trump di daxuyaniya xwe da ev gotin:
"Ji ber rastiya ku birêvebiriya Îranê di nav parçebûneke cidî da ye û ji Pakistanê li ser daxwaza Mareşal Asim Munîr û Serokwezîr Şahbaz Şerîf hat xwestin ku heta serok û nûnerên wan pêşniyazeke hevpar pêşkêş bikin em êrîşên xwe yên dijî Îranê rawestînin. Ji ber vê yekê min telîmat da artêşa me ku dorpêçiyê bidomînin û ji her aliyê va amade bimînin; lewra heta pêşniyaza xwe (Îran) pêşkêş bike û mizakere bi awayekî bi encam bibe ez dê agirbestê dirêj bikim."