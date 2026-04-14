Serokê Amerîkayê Trump eşkere kir dibe ku di nav 2 rojan da li Pakistanê hevdîtina nû ya Amerîka-Îranê dest pê bike

Hakan Çopur
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Trump bi têlefonê hevpeyvîneke kurt da rojnameya New York Postê ya Amerîkan û der barê rageşiya Amerîka-Îranê da nirxandin kirin.
Trump pirsa gelo piştî mizakereyên ku hefteya borî li Îslamabada paytextê Pakistanê hatin kirin û encameke serkeftî nehat bidestxistin dê çi be bersivand û sinyala dibe ku hevdîtineke nû bê kirin, da.
Trump ji nûçegihanê New York Postê yê ku hê jî li Îslamabadê ye ra got ku "Birastî jî divê hûn li wir bimînin ji ber ku di nav 2 rojên pêş me da dibe ku hin tişt bibin û dilê me heye ku em biçin wir. Ev mimkûn e, çima hûn dizanin? Ji ber ku (Sererkanê Pakistanê) Mareşal (Asim Munîr) kareke nuwaze derdixîne holê."