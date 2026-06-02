Serokê Amerîkayê Trump diyar kir, rêkeftinnameya biwarê Tengava Hurmuzê dibe hefteya bê bigihe encam

Aynur Şeyma Asan
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump îdia kir ku di mizakereyên Îranê da "hin astengî hene lêbelê wî ev çareser kirin" û ragihand ku rêkeftinnameya biwarê Tengava Hurmuzê dibe ku hefteya bê bigihe encam.
Trump di daxuyaniya xwe ya da ABC Newsê da îdia kir ku di mizakereyên Îranê da astengiyeke piçûk derket lêbelê wî ev çareser kir.
Trump bal kişand ku sedema vê yekê, "nerazîbûna Îranê ya ji ber êrîşên Îsraîlê yên dijî Libnanê ye" û bi hevdîtinên ku wî pêk anîn va Îsraîl û Hizbullahê ew yek qebûl kirin ku êrîşî hevdu nekin.
Trump destnîşan kir ku peymana aştiyê ya muhtemel a bi Îranê ra dê "ji serkeftina eskerî baştir be" û her wiha bal kişand ku rêkeftinnameya biwarê vebûna Tengava Hurmuzê dê di nava hefteya bê bigihe encam û rêkeftin dê pêk were.
Trump her wisa destnîşan kir, ji bo ku hin made bên daxilkirin, wî bi Îranê ra hê rêkeftin pêk neaniye.
- Daxuyaniya têkildarî Îsraîl û Hizbullahê
Trump di parvekirina li ser hesabê xwe yê medyaya civakî da diyar kir ku wî di peywendiya bi Serokwezîrê Îsraîlê Binyamin Netanyahu da bang lê kir ku êrîşeke mezin nebe ser Beyrûta paytextê Libnanê û îdia kir ku Netanyahu jî esker bi paş da zivirandin.
Trump her wiha diyar kir ku ew bi Hizbullahê ra nerasterast ket peywendiyê û Îsraîl û Hizbullahê ew yek qebûl kirin ku gule bernedin hevdu û wiha got, "Ka em binêrin ev yek dê çiqas bidome. Hêvîdar im dê heta hetayê bidome."