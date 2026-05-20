Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku şerê bi Îranê ra wê "di demeke pir kurt da" kuta bibe

Hakan Çopur, Diyar Güldoğan
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir, ew ê bibînin bê ka ew bi Îranê ra li hev dikin yan na û wiha got, "Em ê vî şerî di demeke pir kurt da bi dawî bikin."
Serokê Amerîkayê Trump li baxçeyê Qesra Spî bi endamên kongreyê ra di çalakiyekê da civiya û di çalakiyê da li ser rojeva Îranê daxuyanî da.
Trump destnîşan kir ku bi Îranê ra mizakere dewam dikin, ew ê bibînin bê da ew di demeke nêz da bi Îranê ra li hev dikin yan na.
Serokê Amerîkayê wiha axivî, "Em ê vî şerî di demeke pir kurt da bi dawî bikin. Ji bo ku peymanê çêkin xwe dixwin, êdî ji vê rewşê kerixîne. Bi min em ê vî karî pir bilez kuta bikin. Hêvî dikim ku em vê bi awayekî herî xweş çareser bikin."
Trump îdia kir ku wan piraniya artêşa Îranê û pêşengiya wê ya siyasî "ji holê rakir" û wiha dewam kir, "Me sîtola wan têk bir, hêzên wan ên esmanî têk çûn, balafirşikênên wan têk çûn, ez naxwazim bêjim ku pêşengên wan tune bûn, lewra ev pir nexweş e, lê rastiyek e."
Trump destnîşan kir ku ew ê destûrê nedin ku Îran di tu şert û mercan da çeka nukleerê çêke û wiha dewam kir, "Tehemula me ji vê yekê ra tuneye û em ê tehemul nekin."