Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku "gelekî nêzî" peymana bi Îranê ra bûne

Hakan Çopur
23 Gulan 2026•Rojanekirin: 23 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump got ku "gelekî nêzî" peymaneke bi Îranê ra bûne û mizakere "her ku diçe ber bi başiyê va diçin."
Serokê Amerîkayê Trump di daxuyaniya xwe ya kurt a li qenala CBS Newsê da der barê mizakereyên bi Îranê ra nirxandin kirin.
Trump diyar kir ku dê parve neke ka pêvajoya mizakereyê di çi rewşê da ye û hûrgiliyên peymaneke muhtemel jî dê parve neke û da zanîn ku "gelekî nêzî" peymaneke bi Îranê ra bûne û mizakere "her ku diçe ber bi başiyê va diçin."
Ji hêla din va li gor îdiaya ku di heman nûçeya CBS Newsê da cî digire û sipartin hin çavkaniyên nêzî mizakereyan peymana rojane dirêjkirina agirbestê, ji nû va vekirina Geliyê Hurmizê, rakirina rawestandina hin yeyînên Îranê yên li bankayên biyanî û berdewamiya mizakereyan dihewîne.