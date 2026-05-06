Serokê Amerîkayê Trump daxuyand wan biryar daye ku Projeya Azadiyê ji bo demeke kurt bê rawestandin

Ahmet Furkan Mercan
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump daxuyand wan biryar daye ku Projeya Azadiyê ya ku hewldana alîkariyê dide keştiyên ku di Tengava Hurmuzê da asê mane derbas bibin, ji bo demeke kurt bê rawestandin.
Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî der barê rewşa niha ya Projeya Azadiyê ya li Tengava Hurmuzê da daxuyanî da.
Serokê Amerîkayê Trump wiha got:
"Li ser daxwaza Pakistan û welatên din û ji ber serkeftinên eskerî yên nuwaze yên ku me di harekata dijî Îranê da bi dest xistin û her wiha ji ber pêşkeftina mezin a ku me bi nûnerên Îranê va peymaneke tam û dawîn çêkiriye, dorpêçî wê bi tevahî di rewacê da bimîne. Lê ji hêla din va ji bo ku em peymanê (ya di navbera aliyan da) bînin halê dawîn û bibînin ka wê were îmzekirin an na, me bi hev ra ya xwe kir û biryar da ku Projeya Azadiyê ji bo demeke kin bê rawestandin."
- Projeya Azadiyê
Di 4ê Gulanê da Trump ragihandibû ku ew ê dest bi alîkariya keştiyên ji welatên "bêalî" yên ku di Tengava Hurmuzê da asê mane û eleqeya wan bi krîza li Rojhilata Navîn ra tuneye bikin û navê "Projeya Azadiyê" dabû vê yekê.
Wezîrê Karên Derva yê Amerîkayê Marco Rubîo jî di civîneke çapemeniyê ya li Qesra Spî da daxuyandibû ku Projeya Azadiyê ji bo rizgarkirina bi qasî 23 hezar sivîlên ji 87 welatên cuda yên li herêma Kendavê ji ber girtina Tengava Hurmuzê ya ji aliyê Îranê va asê mane, operasyonek e.