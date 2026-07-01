Sekreterê Giştî yê NATOyê Rutte: "Tirkiye ji bo NATOyê welatekî gelekî girîng e"

Şerife Çetin
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
Sekreterê Giştî yê NATOyê Mark Rutte got, "Tirkiye pir girîng e. Di nava Îtifaqê da ji welatên ku artêşa wan herî xurt yek e. Gelekî baş hatiye techîzkirin û perwerdekirin. Xwediyê avantaja sanayiya parastinê ya terikî ye."
Rutte beriya Civîna Enqereyê ya ku wê di 7-8ê Tîrmehê da were lidarxistin, li Biryargeha NATOyê ya Brukselê pirsên nûçegihanê AAyê yên li ser bendewariyên ji civînê, pirsgirêkên sereke yên ku derdikevin pêşiya Îtifaqê, piştgiriyên ji bo NATOyê yên Tirkiyeyê bersivandin.
Pirs: Hûn piştgiriya ji bo Îtifaqê ya Tirkiyeya xwediyê malê çawa dinirxînin? Sanayiya parastinê ya Tirkiyeyê çima ji bo ewlehiya kolektîf a NATOyê girîng e? NATO ji bo ku fikarên ewlehiyê yên Tirkiyeyê baştir raçav bike, dikare çi bike?
Mark Rutte: Tirkiye ji bo NATOyê welatekî gelekî girîng e. Her çend di nava endamên avakar da cih negire jî tenê 3 sal piştî avakirina Îtifaqê, di 1952yan da tevî NATOyê bû. Ji ber vê yekê hema bêje ji destpêkê pê va perçeyekî Îtifaqê ye. Îro jî di nava Îtifaqê da ji welatên ku artêşa wan herî xurt yek e. Artêşa Tirkiyeyê gelekî baş hatiye techîzkirin û perwerdekirin.
Digel vê yekê hûn xwediyê avantaja sanayiya parastinê ya terikî ne ku ji nêzî 3 hezar şirketan pêk tê. Ev jî avantajeke mezin e. Ev şirket girîngiyeke mezin didin înovasyonê; teknolojiyên herî nû pêş dixin û wekî mînak di şerê Ukraynayê da dersên ku ji qadê hatin hildan, di hilberîna sanayiya parastinê ya van şirketan da reng vedide. Ev jî sanayiya parastinê ya Tirkiyeyê pir xurt dike.
Ji ber vê yekê em pir biryardar bûn ku Foruma Sanayiya Parastinê ya Civîna NATOyê di 7ê Tîrmehê da li Enqereyê li dar bixin. Armanca me helbet ne tenê kapasîteya Tirkiye ye, em dixwazin tevahiya kapasîteya sanayiya parastinê ya NATOyê jî derxin holê. Ji bo forumeke bi vî rengî mazûvaniya Tirkiyeyê tercîheke gelekî bi îsabet e.