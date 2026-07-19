Saziya Vejena Atomî ya Îranê ragihand, DYAyê êrîş bir ser santrala vejena nukleerî Darxovînê ya ku di halê înşeatê da ye

Mustafa Melih Ahıshalı
19 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 19 Tîrmeh 2026
Li ser hesabê saziyê yê platforma medyaya civakî Xa navend DYA da têkildarî mijarê daxuyanî hat dayîn.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku hêzên DYAyê êrîş bir ser santrala nukleerî ku li Darxovînê çêkirina wê didome.
Li herêma Darxovînê (Karun) çêkirina santrala vejena nukleerî ya 300 megavat kapasîteyî di Berfanbara 2022yan da dest pê kiribû.
Tê diyarkirin ku çêkirina santralê dê derdora 8 salan bidome û 2 milyar dolar lê biçe.
- Artêşa Îranê ragihand, 2 baregehên DYAyê yên li Kuweytê bi dronan hatin hedefgirtin
Di daxuyaniya nivîskî ya artêşa Îranê hat destnîşankirin, bi dronên kamîkaze va li dijî 2 baregehên DYAyê yên giring ên li Kuweytê êrîş hat kirin.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin, di çarçoveya "operasyona pêla 16em" da ku wekî bersiva êrîşên DYAyê pêk hat, Kampa El-Adîrî ya li Kuweytê ya ku hêzên DYAyê bi kar tîne hat hedefgirtin.
Hat destnîşankirin, di çarçoveya êrîşê da depoya muhîmatê ya artêşa DYAyê hat hedefgirtin.
Di daxuyaniyê da ji xeynî vê hat diyarkirin ku pergalên parastina asîmanî yên Patriot û radara asîmanî yên li Baregeha Asîmanî ya Elî es-Selam jî hatin gulebarankirin.
Li Behreynê ji ber êrîşên asîmanî sîrenan lê da
Li Behreynê piştî êrîşên asîmanî sîrenan lê da û her wiha bi lêdana sîrenan ra jî bang li gel hat kirin ku biçin cihên ewle.
Di daxuyaniya li ser hesabê Wezareta Karên Navxweyî ya Behreynê ya platforma medyaya civakî Xa navend DYA da hat diyarkirin, ji ber êrîşên asîmanî li tevahiya welêt pergala elerimê ket dewrê û wiha hat gotin, "Em ji welatiyên xwe û kesên li welêt dimînin dixwazin ku sekan bin, biçin cihên ewle yên herî nêzîk û bi rêya qanalên fermî geşedanan bişopînin."
Wekî bersiva êrîşên DYAyê yên dijî Îranê, rêveberiya Tehranê jî êrîşan dibe ser hedefên DYAyê yên li herêma Tengavê.