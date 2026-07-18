Sûriyeyê êrîşên Îranê yên li dijî welatên herêmê şermezar kir

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak
18 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 18 Tîrmeh 2026
Di daxuyaniya nivîskî ya wezaretê da, êrîşên Îranê yên ku bi mûşek û droneyan li dijî welatên cîran li dar dixe, wekî "binpêkirinek eşkere ya serweriya dewletan û gefek rasterast li dijî ewlehî û aramiya wan" wesif kir.
Daxuyaniyê tekez kir ku ev êrîş her wiha qanûna navneteweyî û bendên Peymana Neteweyên Yekbûyî binpê dikin.
Wezaretê diyar kir ku Sûriye li dijî van êrîşan bi tevahî bi welatên birayên xwe ra di hevgirtinek temam da ye û her hewldanek ji bo têkdana ewlehî û aramiya herêmê red dike.
Daxuyaniyê her wiha banga rêzgirtina li serwerî û yekparçeyiya axa dewletan û pabendbûna bi binemayên qanûna navneteweyî kir, û destnîşan kir ku ev yek dê beşdarî parastina aştî û ewlehiya herêmî bibe.