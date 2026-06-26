Rutte got ku şoreşa pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê dê kêrî hemû NATOyê bê

Selen Valente Rasquinho
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Sekreterê Giştî yê NATOyê Mark Rutte got ku ASELSANa şirketa elektronîka pîşesaziyê ya herî mezin a Tirkiyeyê pêşaniya şoreşa pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê dike ku dê kêrî her endamê NATOyê bê, di Lûtkeya Enqereyê da dê rojeke mezin a pîşesaziya parastinê li dar bixin.
Rutte di çarçoveya ziyareta xwe ya li Washîngtonê ya berî Lûtkeya Enqereyê ya ku dê 7-8ê tîrmehê bê lidarxistin li Konseya Atlantîkê axivî û bal kişand ser wê yekê ku dê Lûtkeya Enqereyê texilkerî, yekîtî û kapasîteya parastinê ya Îtifaqê derxîne holê.
Rutte diyar kir NATO dê nîşan bide amade ye ku hemû mitefîqên xwe û her bostek axa wan biparêze, ji lûtkeyê hêviya wî ya herî mezin ew e ku di veberhênanên parastinê sa veguherîneke dîrokî çêbe.
Rutte da zanîn ku di Lûtkeya Enqereyê da dê ligel pîşesaziya parastinê teknolojiyên nûjen hî derkevin pêş û got ku "Ez hêvî dikim ku li Enqereyê ji bo ku qabîliyetên ku texilkeriya ewledar û parastina bibandor hewce dikin pêk bînin pîşesazî û înovasyon tevî pêvajoyê be."
Rutte qal kir ku di biharê da Tirkiye ziyaret kir û li ASELSANê bi endezyarên ciwan ra hevdîtin kir û got ku "ASELSANa şirketa elektronîka pîşesaziyê ya herî mezin a Tirkiyeyê pêşaniya şoreşa pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê dike ku dê kêrî her endamê NATOyê bê."
Rutte bi bîr xist ku di Lûtkeya Enqereyê da dê firsendên di pîşesaziya parastinê da bên nîşandan, peymanên nû yên bi dehan milyarî bên eşkerekirin û got ku hevkariya pîşesaziya parastinê ya ji "Arlîngtonê digihêje Enqereyê" dê he¨ewlehiyê zêde bike hem jî li herdu aliyên Alantîkê ji bo sed hezaran kesî îstixdamê pêk bîne.
Mark Rutte ev gotin:
"(Xurtkirina pîşesaziya parastinê) Ji bo ku em bikarin birastî jî vê bikin divê vê fehm bikin ku ev bingeha pîşesaziyê ji Calîfornîayê digihêje heta Tirkiyeyê. Biqasî 3 hezar şirketên pîşesaziya parastinê yên Tirkiyeyê yên ku li tevahiya NATOyê fealiyet dikin hene. (Ya ku dê li Enqereyê bê lidarxisrtin) Em ê di lûtkeyê da rojeke mezin a pîşesaziya parastinê li dar bixin."
Rutte got ku Lûtkeya Enqereyê dê biryardariya gevpar a der barê vê veguherîna berfireh nîşan bide.