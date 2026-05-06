Rubioyê Wezîrê Karên Derva yê DYAyê: "Operasyona Qehrê ya Destanwarî bi dawî bû"

Hakan Çopur
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Marco Rubioyê Wezîrê Karên Derva yê DYAyê got, "Operasyona Qehrê ya Destanwarî" bi dawî bû. Serok bi Kongreyê ragihand û operasyon qediya, me ev ast temam kir. Em derbasî projeya azadiyê dibin."
Wezîrê Karên Derva yê DYAyê Rubio di brîfînga çapemeniyê ya ku li Qesra Spî li dar xist da bersiv da pirsên rojnamevanan ên derbarê rojeva Îranê da.
Wezîr Rubio îdia kir ku ji ber girtîbûna Tengava Hurmuzê li herêma tengavê, ji bo rizgarkirina ji 87 dewletên cuda 23 hezar sivîlan operasyona bi navê "Projeya Azadiyê" dane destpêkirin.
Rubio bi sedema ku Tengava Hurmuzê girt û mayin tê da danîn rexne li Îranê girt û ev yek weke "bi awayekî bingehîn li dijî qanûna navneteweyî ye" pênase kir û got, "Ev yek bi rastî korsanî ye".
- "Operasyona Qehrê ya Destanwarî"
Wezîrê Karên Derva yê DYAyê derbarê berdewamiya êrîşên eskerî yên Amerîkayê li dijî Îranê da got, "Operasyona Qehrê ya Destanwarî bi dawî bû. Wekî ku Serok ji Kongreyê ra ragihand, ew operasyon bi dawî bû, me ew qonax temam kir. Niha em derbasî Projeya Azadiyê dibin."
Rubio diyar kir ku Amerîka dixwaze uranyuma dewlemendkirî ya di destê Îranê da ji holê rake, divê Îran tu materyaleke ku destûrê bide wê ku çekên nukleerî hebin di destê xwe da negire û ev yek di danûstandinên bi Îranê ra bi berfirehî hatiye nîqaşkirin û got ku ew hewce ne ku encamên danûstandinan bibînin.
- "Di navbera Îsraîl û Libnanê da tu pirsgirêk tuneye"
Rubio anî ziman ku di navbera Îsraîl û Libnanê de tu pirsgirêk tuneye û îdia kir ku pirsgirêk Hizbullah e û got ku DYA dixwaze hikûmetên Îsraîl û Libnanê bîne cem hev û pirsgirêkan çareser bike.
Rubio diyar kir, "Îsraîl tu mafekî li ser axa Libnanê îdia nake," û îdia kir ku Hizbullaha ku ji aliyê Îranê va tê piştgirîkirin, hem ji bo gelê Libnanê û hem jî ji bo Îsraîlê gefeke rasterast e.