Rojnamevanên Sînornenas ji ber polîtîkayên wê yên ku dibin sedema dezenformasyonê şirketa Xê gilî kir

Şeyma Yiğit
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Di daxuyaniya nivîskî ya RSFyê da hat gotin der barê şîrketa Xê da gilînameyek pêşkeşî Şaxa Sûcên Sîber a Dozgeriya Parîsê hat kirin.
Di daxuyaniyê da ji ber polîtîkayên wê yên li ser bingeha dezenformasyonê tên meşandin û binpêkirinên şirketê yên dijî mafê agahîhildanê ya pêbawer, rexne li şîrketa Elon Muskê Amerîkî hat kirin.
Hat gotin parvekirinên ne rast ên ku li ser vê şaxa medyaya civakî tên belavkirin, bi milyonan tên temaşekirin.
Hat destnîşankirin her çiqas RSFyê hişyarî dabe Xê jî şirketê ev peyam ranekirine, ev tevgereke qestî ye û polîtîkayên neqanûnî yên rêvebiriya Xê hatin rexnekirin.
Dozgeriya Parîsê ji ber berhevkirina daneyên neqanûnî û hewandina parvekirinên ku naveroka wan îstismara zarokan e, dijî şîrketa Xê lêpirsînek dabû destpêkirin. Di çarçoveya vê lêpirsînê da, li ofîsên şîrketê yên li Parîsê lêgerîn hatibûn kirin.