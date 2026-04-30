Rayedarên Tirkiyeyê yên Fîloya Kurewî ya Sumûdê daxuyandin ku artêşa Îsraîlê 20 welatiyên Tirk desteser kirin

Faruk Hanedar, Bekir Aydoğan
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Rayedarên Tirkiyeyê yên Fîloya Kurewî ya Sumûdê daxuyandin ku artêşa Îsraîlê li avên navneteweyî yên ji 600 mîl zêdetir dûrî Xezeyê û çend mîl jî dûrî peravên Yûnanistanê êrîşî fîloyê kir û 20 welatiyên Tirk yên ku di keştiyan da bûn desteser kirin.
Rayedarên Tirkiyeyê yên Fîloya Kurewî ya Sumûdê der barê mijarê da agahî dan nûçegihanê AAyê.
Li gorî agahiyê, artêşa Îsraîlê duh şev li peravên Girîtê fîlo dorpêç kir û di êrîşa ku da destpêkirin da ji 170 zêdetir aktîvîst desteser kirin.
Di nav van aktîvîstan da 20 welatiyên Tirk jî hene ku navê wan û navê keştiyên ku tê da bûn wiha ne:
Mustafa Enes Topal (Saf Saf), Muhammed Ozdem (Saf Saf), Alî Denîz (Esplaî), Yunus Kava (Esplaî), Şahin Yaslik (Saf Saf), Mustafa Arslan (Saf Saf), Abdulselam Demîr (Freîa), Nevzat Oylek (Esplaî), Nevzat Guzel (Freîa), Halîl Erdogmuş (Esplaî), Abdullatîf Fasli (Freîa), Huseyin Şuayb Ordu (Saf Saf), Mahmut Akay (Saf Saf), Gorkem Duru (Ghea), Mehmet Atli (Ghea), Mukremin Kose (Freîa), Ramazan Tekdemîr (Freîa), Mahmut Çagatay Yavuz (Eros 1), Huseyin Oral (Saf Saf), Omer Osman Taştan (Freîa).