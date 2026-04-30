Raportora Taybet a NYyê êrîşa Îsraîlê ya dijî Fîloya Sumûdê wekî "apartheida sînoran nas nake" wesifand

Muhammed Emin Canik
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Francesca Albanesea Raportora Taybet a Neteweyên Yekbûyî (NY) ya ji bo Filistînê êrîşa Îsraîlê ya di nav avên navneteweyî da ya dijî Fîloya Kurewî ya Sumûdê ya ku ji bo alîkariya mirovî bigihîne Xezeyê derketiye rê, wekî "apartheida sînoran nas nake" wesifand.
Albaneseê di parvekirina li ser hesabê xwe yê platforma medyaya civakî ya şîrketa Xê ya navend Amerîka da bertek nîşanî êrîşa Îsraîlê ya di nav avên navneteweyî da ya dijî belemên Fîloya Kurewî ya Sumûdê, da.
Raportora Taybet a NYyê ya ji bo Filistînê wiha got, "Çawa destûr tê dayîn ku Îsraîl li peravên Yûnanistan/Ewropayê êrîşî belemên di nav avên navneteweyî da bike û wan desteser bike? Ku mirov Îsraîla apartheid û lîderên wan ên jenosîdkar bifikire, ev rewş li Ewropayê divê bandoreke şok bike."
