Rêberê Îranê Xamaney soz da ku wê "heyfa" bavê wî hildin

Tolga Akbaba
11 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 11 Tîrmeh 2026
Di peyameke ku ji bo merasima cenaze û veşartina rêberê berê yê Îranê Elî Xameney hat weşandin da rêberê Îranî Mucteba Xameney soz da ku wê tola bavê wî were hildan û got, "Tolhildan daxwaza gelê me ye û bêguman divê were pêkanîn."
Peyamek derbarê merasima cenaze û veşartina rêberê berê yê Îranê Elî Xameney da li ser hesabên wî yên medyaya civakî hate weşandin.
Xameney di peyama xwe da got, "Tolhildan daxwaza gelê me ye û bêguman divê were pêkanîn. Însanên azad yên cîhanê wê di demeke nêzîk da beşek ji vê erka îlahî bi cih bînin."
Xameney di peyama xwe da her wiha diyar kir li ser soza xwe ya şopandina wê rêyê ye ku ji aliyê bavê wî Elî Xameneyî va hatibû diyarkirin û destnîşan kir ku soz didin ku ji bo qurbaniyên herdu şeran û xwîna wan dê tolê ji kujerên tawankar hilînin. Ev tawankar ku navên hemûyan di lîsteyê da hene, wê daxwaza mirineke aram li ser nivîna xwe, bi xwe ra bibin gorê.
Xameney dupat kir ku divê bê zanîn ku ev mijar ne girêdayî hebûna wî yan berpirsên din e, ev yek wê pêk were, çi ew li vir bin û çi jî nebin.