Qesra Spî: Steve Wîtkoff û Jared Kushner dê beşdarî hevdîtinên Îranê yên li Îslamabadê bibin

Hakan Çopur
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
Karolîne Leavîtta Berdevka Qesra Spî eşkere kir ku dê Steve Wîtkoffê Nûnerê Taybet û Serokê Amerîkayê Donald Trump û Jared Kushnerê zavayê Trump beşdarî hevdîtinên Amerîka-Îranê yên tê payîn ku li Îslamabada paytextê Pakistanê bê kirin bibin, JD Vanceyê Alîkarê Serok jî dê neçe civînê.
Berdevk Leavîtê li baxçeyê Qesra Spî pirsên rojnamevanan ên der barê rojeva Îranê da bersivand.
Berdevka Qesra Spî got ku Trump dê pêvajoya mizakereyê ya ku dê bi ekîba ewlehiya neteweyî ra dawiya hefteyê bê kirin ji nêz va bişopîne û dê li gor tabloya derkeve holê tevbigere.