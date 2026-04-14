Piştî zêdebûna bihayê sotemeniyê li Ewropayê firotina wesayîtên biceyran rekor bi dest xist

Nuran Erkul Kaya
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Piştî ku ji ber şerê li Rojhilata Navîn li Ewropayê bihayê sotemeniyê zêde bû û ji ber tesîra bernameyên subvansiyonê firotina wesayîtên biceyran di meha adarê da ji nîv milyonî zêdetir bû û rekor bi dest xist.
Benchmark Mineral Intelligenceya şirketa dahûrîna daneyan a ku navenda wê li Londrayê ye, daneyên firotina wesayîtên ceyranê yên meha adarê parve kirin.
Li gor daneyan li dinyayê di meha adarê da 1,75 milyon wesayîtên ceyranê hatin firotin. Firotinên meha borî, wekî salane ji sedî 3 û wekî mehane ji sedî 66 zêde bû.
Di zêdebûna firotinên wesayîtên biceyran da tesîra zêdebûna rekor a li Ewropayê heye. Piştî şerê navbera Amerîka-Îsral û Îranê ji ber kêmbûna nefta ku firoşkar pêşkêşî piyaseyê dikin, bihayê sotemeniyê zêde bû. Her wiha nûkirina subvansiyonan jî bû sedema kirîna wesayîtên biceyran.
Li Ewropayê firotina wesayîtên biceyranê di adarê da cara ewil ji nîv milyonî zêdetir bû û nêzî 540 hezarî bû. Ev firotin li gor meha borî ji sedî 72 zêde bû, wekî salane ji sedî 37 zêde bû. Îngiltere, Belçîka, Fînlandiya, Fransa, Îtalya, Portekîz û Îspanya wekî welatên ku firotina rekor lê qewimî, derketin pêş.