Piştî şer vir va tê plankirin ku balafira ewil sibê ji Îranê were Tirkiyeyê

Tolga Akbaba
20 Nîsan 2026•Rojanekirin: 20 Nîsan 2026
Li gor malperên înternetê yên ku li Îranê online bilêtan difiroşin, li Îranê seferên balafiran ên navneteweyî cardin dest pê dikin.
Piştî Saziya Hewageriyê ya Sivîl a Îranê destûr da ku ji bo seferên balafiran ên navneteweyî yên ji Balafirgeha Meşhedê bilêt werin firotin, tê plankirin ku sefera Meşhed-Stenbolê roja sêşemê li gorî saeta herêmî di 07.00î da were kirin.
Di êrîşên ku Amerîka û Îsraîlê di dawiya meha sibatê da li dijî Îranê dan destpêkirin da hin balafirgehan xesar hilda, li welêt hemû seferên balafiran sekinîbûn.