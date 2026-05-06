Peywendiyên li Bexdayê yên Barzaniyê Serokê HKIyê yên der barê pêvajoya avakirina hikûmetê da berdewam dikin

Haydar Karaalp
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Barzanî di serî da namzedê Serokwezîriyê Elî ez-Zeydiyê ku li Bexdayê bi avakirina hikûmetê hat peywirdarkirin bi Serokwezîr Mihemed Şiya es-Sûdaniyê ku maweya peywira wî temam bû, Serokê Meclisê Heybet Halbusî û endamên Çarçoveya Kordînasyona Şiî û endamûn Konseya Siyasî ya Neteweyî ya ku saziya sereke ya suniyan e ra hevdîtin kir.
Serokê HKIyê Barzanî bi hin serokên partiyên şiî û sunî ra hevdîtinên rû bi rû kir û bi Serokê Konseya Daraza Bilind a Iraqê Faîq Zeydan ra jî hevdîtin kir.
Barzanî bi serokê Tevgera Asayîb Ehlîlheqê Qeys Xezalî ra jî hevdîtin kir. Xezalî piştî hevdîtinê daxuyanî da çapemeniyê û got ku ziyareta Bexdayê ya Barzanî ji bo lezandina hikûmeta nû pêngaveke erênî ye.
- Bangewaziya wezîrtiya bo xiristiyanan
Serokê HKIyê Barzanî li Bexdayê bi parlamenterên civaka xiristiyan ra jî hevdîtin kir û da zanîn ku dê girîng be ku li kabîneyê wezîrtiyê bidin xiristiyanan.
Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya hevdîtinên xwe yên li paytextê da bi Balyozê Bexdayê yê Îngiltereyê Îrfan Siddiq ra jî hevdîtin kir.
Li gor daxuyaniya nivîskî ya Serokatiya HKIyê di hevdîtinê da pêvajoya siyasî ya li welêt, pêngavên ji bo avakirina hikûmeta nû, encamên peywendiyên Barzanî yên li Bexdayê bi serokên Iraqî ra kirin, rewşa navxweyî ya li HKIyê û geşedanên li herêmê hatin axaftin.
Aliyan girîngiya hevkariya hevpar û kordînasyona di navbera HKI û Bexdayê da ya ji bo serkeftina pêvajoya siyasî destnîşan kirin û mutabiq man ku divê hikûmeta federal a dê bê avakirin bila hêviyên welatiyan pêk bîne, bikare dijwariyan hel bike û desthilatdariya welêt biparêze.
Di daxuyaniyê da her wiha hat ragihandin ku Îngiltere gelekî girîngiyê dide têkiliyên bi Iraq û HKIyê ra û Balyoz Siddiq biryardariya ji bo domandina piştgiriya van herdu aliyan anî ziman.