Papa Leoyê 14emîn li Vatîkanê ji bo aştiya dinyayê bangewazî kir

Barış Seçkin
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Serokdewletê Vatîkanê Papa Leoyê 14emîn diyar kir ku divê li dinyayê dawî li şer û nimayîşên hêzê bê û bangî serokên welatan kirin ku ne li ser maseyên ji nû va çekdarbûnê bila li maseyên diyalog û navbeynkariyê rûnin.
Li Bazîlîkaya Ezîz Petrusê ya navdar a li Vatîkana navenda Dêra Katolîkê bi serokatiya Papa Leoyê 14emîn ji bo aştiya dinyayê çalakî hat lidarxistin û dia hatin kirin.
Papa berî çalakiyê bi awayekî ku di bernameyê da nedihat pêşbînikirin ji bazîlîkayê derket û silav da kesên li meydanê û got ku "Em dixwazin ji hemû dinyayê ra bibêjin ku avakirina aştiyeke nû ya ku mirovên ji hemû dîn û neteweyan li dinyayeke aştiyê dagirtî wek bira bûne yek mimkûn e."
Di çalakiya ku nûnerên ji parzemîn cuda ji bo daxwaza aştiyê find pêxistin da ji bo aştiya dinyayê dia hatin kirin.
Papa Leoyê 14emîn di dawiya çalakiyê da axivî û got ku "Şer parçe dike, hêvî dike yek. Em li vir dijî hezeyana mezinahiya her tiştî ya ku li hawirdora me her ku diçe bêtir nayê pêşbînikirin û êrîşkar dibe bergirek dibînin. Hevkêşeyên di malbata mirovahiyê da bi awayekî cidî zirar daye. Heta navê pîroz ê Xwedê di gotinên mirinê da wek amûr tê bikaranîn."
Papa behs kir ku li her derê tehdîd derdikevin pêş û got ku "Kesên dia dikin haj bi sînorên xwe hene, nakujin yan jî bi kuştinê tehdîd nakin. Kesên ku pişta xwe dane Xwedê bêne koleyên kuştinê, xwe û hêzên xwe kirine putekî bêziman, kor û ker. Kesên her cure nirxê dikin qurbaniyên wê û dixwazin ku hemû dinya çok vede."
Papa Leoyê 14emîn di axaftina xwe da gelek caran gotinên selefên xwe bi kar anîn û got ku "Êdî dawî li perestina xwe û pereyê bînin. Dawî li nimayîşa hêzê bînin. Hêza rasteqîn bi xizmetkirina jiyanê ra xwe nîşan dide. Wekî Papa Pîusê 12emîn got bi aştiyê tu tuşt nayê windakirin, xeyb nabe bi şer her tişt ji dest diçe.
Em bangî wan (serokan) dikin, rawestin. Wextê aştiyê hat. Ne li ser maseyên li lê ji nû va çekdarbûn û mirin tê plankirin, li ser maseyên diyalog û navbeynkariyê rûnin."
Balyozê Vatîkanê yê Tirkiyeyê Fahrettîn Altunê ku vê sibehê nameya pêbaweriyê pêşkêşî Papa kir jî çalakî şopand.