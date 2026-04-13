Papa Leoyê 14emîn bersiv da rexneyên tund ên Serokê Amerîkayê Trump

Barış Seçkin
13 Nîsan 2026•Rojanekirin: 13 Nîsan 2026
Serokê Dewleta Vatîkanê Papa Leoyê 14emîn diyar kir ew ji Serokê Amerîkayê Donald Trump û rêveberiya wî yên ku bi tundî rexne li wî kirine natirse û wiha got: "Ez ê li dijî şer bi dengekî bilind biaxivim."
Papa Leoyê 14emîn ê ku di dîrokê da yekem Papayê Amerîkî ye, bersiv da rexneyên duh yên Serokê Amerîkayê Donald Trump.
Papa Leoyê 14emîn wê here 4 welatên Afrîkayê û 11 rojan li wan deran bimîne ku dema ji bo vê serdanê ji Romayê ber bi Cezayîrê va diçû, di balafirê da bi rojnamevanan ra axivî.
Papa gotinên Trump ên ku wî rexne dikin ji rojnamevanan ra şîrove kir.
Li gorî nûçeya ajansa nûçeyan a ANSAyê ya Îtalyayê Papa Leoyê 14emîn wiha got: "Ez ji rêveberiya Trump natirsim. Ez ne siyasetmedar im. Ez behsa Încîlê dikim. Ji ber vê yekê, ez ê bi dengekî bilind li dijî şer biaxivim. Niyeta min tune ku ez bi wî ra nîqaşê bikim."
Papa got, "Ez nafikirim ku wekî ku hin kes dikin, Încîl dikare bê îstismaskirin" û behsa peyama Serokê Amerîkayê kir û anî ziman ew bawer dike mirovên ku vê peyamê dixwînin dikarin encamên xwe derxînin.
Papa destnîşan kir ji bo şer bi dawî bibin, ji diyalog û pirsgirêkan ra çareseriyên bi edalet bên dîtin, di navbera neteweyan da têkiliyên piralî pêwîst in.
Papa wiha pê da çû: "Gelek mirov êşê dikişînin, gelek bêguneh hatin kuştin û bi ya min divê kesek rabe û bibêje rêyeke baştir heye."