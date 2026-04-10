Netanyahu ragihand ku dê bi Libnana ku pê ra dê mizakereyên rasterast bikin ra agirbest çênebe

Burak Dağ
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu piştî ragihand ku dê bi Libnanê ra mizakereyên rasterast bikin eşkere kir ku dê agirbest çênebe.
Serokwezîr Netanyahu daxuyaniyeke nivîskî weşand û îdia kir ku Hîzbullahê hedef digirin û diyar kir ku dê êrîşên dijî Libnanê dewam bikin.
Netanyahu îdia kir ku daxwaza mizakereyê ji birêvebiriya Beyrûtê hat û îdia kir ku telîmata bi Libnanê ra destpêkirina mizakereyên rasterast "ji bo bêçekkirina Hîzbullahê û bi Libnanê ra peymaneke aştiyê ya dîrokî û domdar bikin" daye.
Netanyahu eşkere kiribû ku dê bi Libnana ku bi êrîşên ji hewa û bejayê hedef digirin ra dest bi mizakereyên rasterast bikin.