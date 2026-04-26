Nasnameya gumanbarê ku êrîşî şîva Komeleya Nûçegihanên Qesra Spî kir, hat tesbîtkirin

Ecem Şahinli Ögüç
26 Nîsan 2026•Rojanekirin: 26 Nîsan 2026
Hat tesbîtkirin gumanbarê ku êrîşa çekdarî bir ser şîva Komeleya Nûçegihanên Qesra Spî ya li Amerîkayê, Cole Tomas Allenê 31 salî ye ku ew li Calîfornîyayê mamostetiyê dike.
Di nûçeya CNNê da hat gotin hat tesbîtkirin kesê ku êrîşa çekdarî bir ser şîva Komeleya Nûçegihanên Qesra Spî, Cole Tomas Allenê 31 salî ye.
Di nûçeyê da agahî hat dayîn ku Allen di sala 2017an da ji beşa endezyariya makîneyê ya Calîfornîa Instîtute of Technologyê (Caltech) mezûn bûye, paşê di beşa endezyariya komputerê ya li Calîfornîa State Unîversity-Domînguez Hîllsê da lîsansa xwe ya bilind temam kiriye.
Nûçeyê destnîşan kir ku Allen di saziyeke ku amadekariya ezmûnan dike û dersên taybet dide da wekî mamosteyê nîvdemkî dixebite û di Çileya Paşîn a 2024an da jî wekî "mamosteyê mehê" hatiye hilbijartin.
Her wiha hat gotin Allen di Cotmeha 2024an da ji bo kampanyaya serokatiyê ya Alîkara Serokê Amerîkayê yê berê Kamala Harrîsê 25 dolar bexş kiriye.
Di nûçeyê da hat gotin Allen li ser hesabên xwe yên medyaya civakî xwe wek "pêşvabirê lîstikên vîdeoyê" bi nav kiriye, berê lîstikeke bi navê "Bohrdom" weşandiye û li ser projeyeke bi navê "First Law" dixebite.
Li gorî daxuyaniyên rayedaran Allen êrîş bi tena serê xwe kiriye, kesekî din beşdarî êrîşê nebûye û ew li otela ku şîv lê hatiye dayîn maye.