Nûnerê Daimî yê NYê yê Îranê diyar kir, heke dorpêça ser behrê ya Amerîkayê rabe, dibe ku li Îslamabadê hevdîtin çêbin

Ahmet Dursun
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Li gor IRNAya ajansa nûçeyan a fermî ya Îranê, Îrawanî li ser hevdîtinên dihatin plankirin ku li Îslamabada paytextê Pakistanê werin kirin, lê ji ber dorpêça ser behrê ya Amerîkayê nehatin kirin, sekinî.
Îrawanî diyar kir ku Amerîkayê peymana agirbestê binpê kir û wiha dewam kir, "Me ji wan ra got ku divê hûn dorpêçkirinê bi dawî bikin. Me ji wan nîşane hildan ku dorpêçê bidin sekinandin. Heke wisa be li Îslamabadê mizakereyên tûra duyemîn dikarin bên kirin."
Amerîkayê biryar dabû ku keştiyên Îranê li ser behrê dorpêç bike û nehêle ku keştî derbasî benderên Îranê bibin an jî ji benderan derkevin û êrîşî 2 keştiyên bazirganî yên Îranê kiribû û keştî bi dest xistibûn.