Nêçîrvan Barzanî, Leoyê XIVem ê Papa ku li Vatîkanê pê ra hevdîtin kir, dawetî Hewlêrê kir

Salih Bilici
18 Gulan 2026•Rojanekirin: 18 Gulan 2026
Nêçîrvan Barzanî di daxuyaniya xwe ya piştî hevdîtinê da ragihand ku wî Leoyê XIVem ê Papa vexwend Herêma Kurdistanê.
Di daxuyaniya Serokatiya HKIyê da jî hat balkişandin ku Nêçîrvan Barzanî di hevdîtina xwe ya digel Leoyê XIVem ê Papa da bal kişand ser giringiya parastina mafên pêkhateyên dînî. Barzanî her wisa ji ber piştgiriya wê ya seba aştî û pêkvejiyana li herêmê, spasiya Vatîkanê kir.
Ji aliyekî din va Nêçîrvan Barzanî der heqê hevdîtina xwe ya digel Papa da li ser hesabê xwe yê Xa şîrketa navend Amerîka ya platforma medyaya civakî jî daxuyaniyek belav kir.
Barzanî di daxuyaniya xwe da wiha got:
"Ez bi wê yekê şanaz im ku îro li Vatîkanê bi Cenabê Leoyê XIVem ê Papa ra hatim cem hev. Min careke din jî bal kişand ku Xirîstiyan û pêkhateyên dînî ne bitenê beşê nayê parkirin ê dîrok û nasnameya Herêma Kurdistanê ne, her wisa di tayînkirina neşxeya paşeroja wê da karîger in.
Min ji cenabê Papa ra diyar kir ku li xaka bav û kalê wan parastina maf, rûmet û hebûna di nav aştiyê da ya Xirîstiyanan dê timî peywira me be."