Medyaya Îranê: Deqê peymana ku bi DYAyê ra hatiye çêkirin dê piştî îmzeyan bê weşandin

Mustafa Melih Ahıshalı
17 Hezîran 2026•Rojanekirin: 17 Hezîran 2026
Hat ragihandin ku deqê peymana ku bi DYAyê ra hatiye çêkirin dê piştî îmzeyan bê weşandin.
Çavkaniyeke nêzîkî heyeta mizakereyê yê ku ji Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê ra axivî derbarê mijarê da agahî dan.
Çavkaniyê ku navê wî nehat eşkerekirin got ku pabend bi peymana di navbera aliyan da, piştî ku roja înê deqa peymanê were îmzekirin, dê bi raya giştî ra were parvekirin.
Her wiha çavkaniyê navborî anî ziman ku deqa ku ji hêla Bloombergê va wekî "deqa tevahî ya peymana di navbera Îran û DYA da" hat weşandin, hin kêmasî tê da hene.
Çavkanî destnîşan kir ku bi taybetî, di madeya yekem û madeya derbarê Tengava Hurmuzê da şaşî hene û hin peyvên sereke yên giring ku diviya di metnê da cih bigirin, tunene.