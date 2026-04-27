"Mîsyona Bihara 2026an" a Fîloya Sumûdê ya Kurewî ji Îtalyayê bi rê ket

Barış Seçkin
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
"Mîsyona Bihara 2026an" a Fîloya Sumûdê ya Kurewî ku dixwaze dorpêça Îsraîlê ya li ser Xezeyê bişkêne û alîkariya însanî bibe, amadekariyên xwe yên li Girava Sîcîlyayê ya Îtalyayê kuta kirin û berê xwe da Behra Spî.
Sefera duyem a Fîloya Sumûdê ya Kurewî ku ji nûnerên civaka sivîl, aktivîst û xwebexşên ji welatên cuda pêk tê û di 2025an da ava bû da ku alîkariya mirovî bigihîne Xezeyê, lingê xwe yê Îtalyayê temam kir.
Fîloya ku bi beşdariyên ji Îtalyayê va hejmara xwe zêdetir kir, bi 65 beleman ji Sîcîlyayê berê xwe da Behra Spî. Dema belem ji benderê veqetiyan, alîgirên Filistînê durişma "Filistîna Azad" berz kir û meşale vêxistin.
Veqetîna beleman ji bendera Augustayê dîmenên rengîn derxistin holê.