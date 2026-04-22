Lufthansa wê ji ber qeyrana sotemeniya jetê 20 hezar firînan betal bike

Ata Ufuk Şeker
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Lufthansaya şirketa rêhewayê ya Alman da zanîn, ji ber zêdebûna bihayê sotemeniya jetê, ew ê 20 hezar firînên mesafeya kin ên ku heta cotmehê hatine plankirin, betal bikin.
Koma Lufthansayê daxuyanî da û diyar kir ku vebijêrkên firîna mehên havînê wê werin optîmîzekirin û kapasîte wê were kêmkirin.
Di daxuyaniyê da hat bibîrxistin ku ji destpêka pevçûnên li Rojhilata Navîn û heta niha bihayê sotemeniya jetê du qat zêde bûye û wiha hat gotin, "Heta meha cotmehê bi tevahî 20 hezar firînên mesafeya kin wê ji bernameyê werin derxistin. Ji bo van firînan jî nêzî 40 hezar metrîk ton sotemeniya jetê hewce dike."
Di daxuyaniyê da hat gotin ku jimara firînên mesafeya kin ên bê kar wê werin kêmkirin, firînên mesafeya dirêj wê dewam bikin.
Li gorî biryarê duh 120 firînên rojane hatin betalkirin.