Li Yûnanistanê du helîkoterên temirandina şewatê di hewa da li hev ketin

Nuri Aydın
03 Tebax 2026•Rojanekirin: 03 Tebax 2026
Li rojavayê Atînaya paytextê Yûnanistanê, du helîkoterên midaxeleyî şewata daristanê dikirin, di hewa da li hev ketin.
Li gorî daxuyaniya Teşkîlata Îtfaiyeyê ya Yûnanistanê, di xebatên temirandina şewata li herêma Psathayê da du helîkoter di hewa da li hev ketin.
Ji bo muretebatê helîkopterên li hev qelibîn, operasyona lêgerîn û xilaskirinê hat destpêkirin.
Li gorî nûçeya ERTya têlevîzyona dewleta Yûnan, pîlotê helîkotereke ku ket xwarê, piştî qezayê li Navenda Herekatê ya Teşkîlata Îtfaiyeyê geriya û muretebatê vê helîkopterê ku du kes bûn, hatin dîtin ku bi sivîkî birîndar bûn.
Di encama lêgerînan da herdu muretebatê helîkoptera din jî hatin dîtin û hat diyarkirin ku ev herdu kes ne li ser hişê xwe ne.
Muretebatê helîkopterên diyar bû ku ji Baregeha Asîmanî Elefsînayê rabûn bo Nexweşxaneya Hêzên Asîmanî ya Atînayê hatin veguhestin.
- Li Yûnanistanê şewatên daristanan didomin
Li tevahiya Yûnanistanê parzemîna sereke di serî da li herêmên cuda yên wekî Atîna, Vîotîa, Rethymnoya Gîrîtê û Girava Parosê bi tevahî 73 şewatên daristanê yên aktîf berdewam in.
Li gorî daneyên peykî, qadên Melabes û Prevelî jî di nav da qadeke zêdetirî 5 hezar û 700 hektarî ket ber şewatan.