Li Xezeyê bi piştgiriya ÎHHyê ji bo 50 bûk û zavayan merasima daweta komî hat kirin

Li Xezeyê bi piştgiriya Weqfa Alîkariyên Mirovî ya Maf û Azadiyên Însanî (ÎHH) merasima marbirîna komî hat lidarxistin û di merasimê da 50 bûk û zava zewicîn û di navê da ew êtîm jî hene ku weqf, wan ji zaroktiyê û vir va hîmaye dike.
Merasim li rojavayê bajarê Xezeyê li cihekê servekirî hat lidarxistin û di merasimê da bûk û zavayên Filistînî, alayên Tirkiye û Filistînê bilind kirin û her wiha zavayan jî stûbendên bi Mescida Eqsayê û Filistînê neqişandî, kirin stûyê xwe.
Di merasimê da her wisa Marşa Îstiqlalê û marşa neteweyî ya Filistînê hatin xwendin, muzîkên herêmî yên Filistînê hatin lêdan û lîstikên gelêrî hatin lîstin.
Di daxuyaniya ÎHHyê ya têkildarî mijarê da hat destnîşankirin, daweta ku alîkarî ji 50 zavayên êtîm ra hat dayîn, ji bo wê yekê hat kirin ku gelê herêmê yê li Xezeyê yê ku di nav şertên dijwar da dijîn bê kêfxweşkirin.
Eşref Yilmazê Nûnerê ÎHHyê yê li Xezeyê diyar kir ku organîzasyona daweta komî bi piştgiriya Weqfa Cihêzê û ÎHHyê hat kirin.