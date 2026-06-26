Li Venezuelayê hejmara kesên ji ber erdhejê mirine derket 589an

Zeynep Katre Oran
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Seroka Demkî ya Venezuelayê Delcy Rodrîguezê ragihand ku hejmara kesên ji ber erdhejê mirine derketiye 589an û hejmara birîndaran jî derketiye 2 hezar û 980yî.
Delcy Rodrîguezê rewşa piştî 2 erdhejên mezin yên ku li welêt qewimîn, nirxand.
Rodrîguezê destnîşan kir ku hejmara kesên ji ber erdhejê mirine derketiye 589an û hejmara birîndaran jî derketiye 2 hezar û 980yî.
Seroka Demkî ya Venezuelayê Delcy Rodrîguezê got ku xebatên lêgerîn û xilaskirinê didomin.