Li Venezuelayê hejmara kesên di erdhejan da mirin derket 1719an

Bekir Aydoğan
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
Li Venezuelayê piştî erdhejên ku di 24ê Hezîranê da çêbûn xebatên lêgerîn û xilaskirinê didomin û hat ragihandin ku hejmara kesên di erdhejan da mirin derket 1719an.
Li gorî nûçeya CNNê, Jorge Rodriguezê Serokê Meclisa Neteweyî ya Venezuelayê biwarê her du erdhejên mezin ên li welêt çêbûn, daxuyanî da.
Rodriguez diyar kir, hejmara kesên di erdhejan da mirin derket 1719an û ya birîndaran jî derket 5 hezar û 34an.
Rodriguez bal kişand ku erdhejan tesîr li 22 hezar û 619 kesan kir û her wisa ji 855 avahiyên xesardîtî jî 189 jê bi temamî wêran bûn.