Li Venezuelayê bi mezinahiya 7,2 û 7,5an du erdhej çêbûn

Seroka Dewletê ya Berwext a Venezuelayê Delcy Rodriguezê ragihand ku di erdhejên li welêt da 32 kes mirin, ji 700î zêdetir kes birîndar bûn.
Rodriguezê daxuyand ku xebatên lêgerîn û xelaskirinê dewam dikin, dibe ku jimara miriyan zêde bibe.
Rodriguezê destnîşan kir ku eyaleta ku herî zêde tesîra erdhejê lê çêbû, La Guaria ye û wiha dewam kir, "Bi dehan avahî hilweşiyan, em ji bo xelaskirina canên ku Xwedê destûra xelaskirina wan daye, dixebitin û wê wezîfeya dijwar pêk tînin. La Guariayê bi rastî jî trajediyek heye û bû herêma afatê."
USGSyê daxuyand ku li Venezuelayê 23 kîlomêtre ji aliyê başûrê rojhilata bajarê Yumareyê yê li ser eyaleta Yaracuyê va bi mezinahiya 7,5an û ji aliyê bakurê rojhilata bajarê San Felipeyê yê heman eyaletê va jî bi mezinahiya 7,2yan erd hejiya.
Hat gotin ku kûrahiya erdhejê li Yumareyê 10, li San Felipeyê jî 21,9 kîlomêtre di binê erdê da ye.