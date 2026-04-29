Li Tehrana paytextê Îranê jiyana rojane bi agirbestê ra vegeriya rutîna beriya şer

Tolga Akbaba
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Piştî êrîşên DYA û Îsraîlê li Tehrana paytextê Îranê jiyana rojane di pêvajoya agirbestê da vegeriya rutîna xwe ya beriya şer.
Ekîba AAyê dîmenê tevgera li kolanên Tehranê kişand.
Fikara ewlehiyê ya ku bi agirbestê ra ji holê rabû digel germbûna hewayê, gelê Tehranê êdî hê zêdetir derdikevin derva. Bi taybetî li Bazara Mezin a Tehranê û li ber tebleciyên derdora bazarê qerebalixî çêbû.
Bi derketina mirovan ber bi sûk û bazaran, aboriya bajêr ji nû va geş dibe û rûyê dikandaran jî dikene.
Li Tehranê, hat dîtin ku hin welatî li park û baxçeyan wextê xwe derbas dikin, hinek jî derketine bazarê.