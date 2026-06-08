Li Tehranê girseya li Meydana Înqilabê kom bû xwepêşandana piştgiriya bo rêveberiyê li dar xist

Tolga Akbaba
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
Girseya ku piştî êrîşa Îranê ya bi fuzeyê ya dijî Îsraîlê li paytext Tehranê li Meydana Înqilabê kom bû, xwepêşandana piştgiriya bo rêveberiyê li dar xist.
Li Tehranê xwepêşandana piştgiriya bo rêveberiyê hat lidarxistin.
Di xwepêşandanê da ya ku bi hezaran kes beşdar bûn, li dijî Amerîka û Îsraîlê durişm hatin berzkirin.
Beşdarên xwepêşandanê alayên Îran û Hizbullahê bilind kirin.
Di xwepêşandanê da her wiha gel, dowîzên wêneya Mucteba Xameneyê rêberê dînî yê Îranê li ser e, hejandin û êrîşên Îranê yên bi fuzeyan ên dijî Îsraîlê pîroz kirin.