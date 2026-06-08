Li Senegalê oqyanûsa ku teşeyê dide jiyanê di ber xetereyê da ye

Fatma Esma Arslan Özdel
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
Di çarçoveya 8ê Hezîranê Roja Oqyanûsan a Cihanî da li Senegalê giringiya ekonomîk û ekolojîk a oqyanûsan derdikeve pêş.
Li welatê li keviya Atlantîkê, masîgirî ji bo bi milyonan kesî deriyê debarê ye û her wiha di ewlehiya xurekê û îxracatê da jî roleke krîtîk dilîze.
Li welatê ku dirêjahiya qeraxê wê derdora 700 kîlometreyî ye, fealiyetên masîgiriya edetî berdewam in.
Li paytext Dakarê her roj bi sedan tekneyên masîgiran bi şefeqê ra berê xwe didin behrê û berî qulibîna rojê vedigerin qeraxê û masiyên digirin, di bazara navxweyî da difiroşin û beşeke wê ya mezin jî bo dervayî welêt tên îxrackirin.
Ji aliyekî din va li welêt masîgirî ji sektorên sereke yên aboriyê ye û her wiha masîgirtina pir zêde û gemarên plastîkan jî ekosîstema deryayî dixe ber xetereyê.