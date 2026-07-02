Li Şama paytexta Sûriyeyê teqîn çêbû, 9 kes hatin kuştin, 20 kes jî birîndar bûn

Ömer Koparan
02 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 02 Tîrmeh 2026
Sûriyeyê eşkere kir ku teqîna ku li Şamê ji ber êrîşa bibombe çêbûye
Hat ragihandin ku teqîna li Şama paytexta Sûriyeyê li ser Kolana El-Nasrê ku ji cihên herî qelebalix ên paytextê ye, li nêzîkî Qesra Edaletê di kafeyekê da teqîn çêbû bi mekanîzmaya bibombe hat kirin.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Karên Navxweyî ya Sûriyeyê teqîna li ser Kolana El-Nasrê, li ber deriyê kafeyeke çêbû bi teqemeniya destçêkirî hat kirin.
El -Îxbariyeya televîzyona dewletê ya Sûriyeyê ragihand ku di teqînê da 9 kes hatin kuştin, 20 kes jî birîndar bûn.
Hê tu kesî berpirsyariya êrîşî hilneda ser xwe. Hat ragihandin ku xebatên hêzên ewlehiyê yên der barê bûyerê da dewam dikin.
Hê tu kesî berpirsyariya êrîşî hilneda ser xwe. Hat ragihandin ku xebatên hêzên ewlehiyê yên der barê bûyerê da dewam dikin.