Li Pentagonê ji ber "alarma madeya xeternak" gelek qat û korîdor hatin girtin, hin qat hatin texliyekirin

Islam Doğru
11 Hezîran 2026•Rojanekirin: 11 Hezîran 2026
Hat ragihandin ku li Wezareta Parastinê ya Amerîkayê (Pentagon) ji ber "alarma madeya xeternak" gelek qat û korîdor hatin girtin û hin qat hatin texliyekirin.
Di parvekirina Serwêsa Acîl û Agirkujiyê ya Arlîngtonê ya ji ser hesabê çapemeniya civakî da hat ragihandin ku ekîba kimyewî, biyolojîk, radyolojîk û nukleerê (KRBN) ya îtfaiyeyê der barê "alarma madeya xeternak" da hat peywirdarkirin.
Berdevkê Pentagonê Sean Parnell daxuyaniyek da CNNê û got ku di pergalên di nav Pentagonê da "pirsgirêka kalîteya hewayê" hat tesbîtkirin û ji ber bê yekê jî heta rewşa li avahiyê diyar bibe tevdîrên pêşîgir hatin hildan.
Parnell got ku "Wezaretê ji bo qatên man bandorê da emrê hêwirînê jî di nav da protokolên parastinê yên standart bi cî tîne. Ekîbên midaxeleyê li cî ne û amade ne ku piştgiriyê bidin şêniyên avahiyê."
Hat ragihanfin ku ekîba midaxeleyê ya KRBNyê ya girêdayî Ajansa Parastina Hêzên Pentagonê bi alîkariya îtfaiyeya navçeya Arlîngtonê va midaxeleyî bûyerê dike û ji bo "pirsgirêka kalîteya hewayê" ya di avahiyê da hewcehî bi testên din heye.
Du çavkaniyên ku agahî dan CNNê diyar kirin dibe ku test saetek yan du saet dewam bikin û di vê maweyê da polês maskeya xazê û ekîpmanên parastina ji kimyasalan bi kar tînin.
Şahidan agahî dan ku gelek qat û korîdor hatin girtin û hin qat hatin texliyekirin.