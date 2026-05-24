Li Pakistanê di xeta rêhesinê da teqîn çêbû û 23 kes hatin kuştin

Dilara Karataş
24 Gulan 2026•Rojanekirin: 24 Gulan 2026
Hat ragihandin ku li Belûçistana eyaleta Pakistanê di xeta rêhesinê da teqîn çêbû û herî kêm 23 kes hatin kuştin, 70 kes birîndar bûn.
Li gor nûçeya kanala Geo Newsê, li bajarê Kettayê yê li ser eyaletê di xeta rêhesinê da teqîn çêbû.
Polês ku ji nûçegihanê Ajansa Anadoluyê (AA) ra axivî, diyar kir, êrîşkarekî ku li gor nirxandinê bi tena serê xwe hereket dike, bi wesayîta bombebarkirî va li trena ku personelên eskerî tê da bûn, xist.
Polês daxuyand, tren dema ku diçî herêma qişleyê teqîn çêbû.
Polês ragihand ku di bûyerê da herî kêm 23 kes hatin kuştin, 70 kes jî birîndar bûn. Gelek xanî û wesayîtên ku nêzî rêhesinê ne, zirar dîtin.
Piştî teqînê li herêmê sîrenan lêxist, li nexweşxaneyên dewletê yên li Kettayê rewşa acil hat îlankirin.
Rayedarên rêhesinê diyar kir, trena Jaffar Expressê ya ku sefera Peşawerê dikir, ji ber ewlehiyê li Îstasyona Trenê ya Kettayê dan sekinandin.
Der barê bûyerê da lêpirsîn dan destpêkirin.
Tê gotin ku Artêşa Rizgariya Belûçistanê (DBLA) ku dixwaze eyaleta Belûçistanê ji Pakistanê veqete, êrîş kiriye.