Li Mizgefta Eqsaya ku Îsraîlê 41 rojan girtî hişt, bi deh hezaran Misilman ji bo nimêja înê sef girtin

Faruk Hanedar
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Filistîniyên li Qudsa Rojhilat û Erebên 48an piştî maweyeke dirêj ji bo edakirina nimêja înê berê xwe dan Mizgefta Eqsayê.
Herêma Bajarê Kevnar a ku Mizgefta Eqsayê lê ye û Qudsa Rojhilat ku di bin dagîrkeriyê da ye, di dema girtîbûna Eqsayê da jiyana civakî lê sekinibû.
Bi vebûna Mizgefta Eqsayê ra Filistînî bi coşeke mezin berê xwe danê û bi girî ji bo nimêja înê sef girtin.
Ji bo dema nimêja înê ya li Mizgefta Eqsayê, li Qudsa Rojhilat a di bin dagîrkeriya Îsraîlê da, hejmareke mezin ji polîsan hatin bicihkirin.