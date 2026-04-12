Li Macaristanê ji bo hilbijartina giştî dengdayînê dest pê kir

Salih Okuroğlu
12 Nîsan 2026•Rojanekirin: 12 Nîsan 2026
Li Macaristanê gel ji bo hilbijartina giştî ya 199 parlamenter dê bên neqandin, diçe ser sandoqê.
Dengdayînê bi dema herêmî di saet 06.00an da dest pê kir.
Di hilbijartinê da gel yek ji bo namzedên li herêma hilbijartinê ya xwe û ya din jî lîsteya partiyên neteweyî, du dengan didin.
Di çarçoveya pergala hilbijartinê da ji 199 parlamenterên Meclisa Neteweyî ya Macaristanê, 106 jê ji bo namzedên ku li herêmên teng herî zêde deng distînin, 93 jê jî ji bo lîsteyên partiyên neteweyî tên parvekirin.
Di hilbijartina giştî da Partiya Yekîtiya Hemwelatî ya Macar (Fîdesz) ya bi lîdertiya Vîctor Orbanê 16 sal e li îqtidarê ye û Partiya Rêz û Azadiyê (Tîsza) ya bi lîdertiya Peter Magyar di milmilaneyê da ne.
Li gorî pergala hilbijartinê, partî yan jî lîsteya ku 100 parlamenterên meclisê bi dest bixe, dê hikûmetê ava bike.
Dengdayîn dê bi dema herêmî heya saet 19.00an bidome û tê texmînkirin, piştî kutabûna dengdayînê encamên ewil dê bên ragihandin.
Tê destnîşankirin, ne bi tenê ji bo siyaseta navxweyî ya welêt, encamên hilbijartinê dê ji hêla hevsengiyên siyasî yên Yekîtiya Ewropayê jî diyarker bin.