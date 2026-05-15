Li Iraqê Serokwezîrê nû Zeydî û 14 wezîrên kabîneya wî li Meclisê dengê pêbaweriyê hildan

Haydar Karaalp
15 Gulan 2026•Rojanekirin: 15 Gulan 2026
Di rûniştina li meclisê hat kirin da digel bernameya hikûmetê Serokwezîr û 14 wezîrên dê di kabîneyê da cî bigirin dengê pêbaweriyê hildan.
Di encama dengdayina li parlementoyê Basîm Mihemed Xidir bû Wezîrê Neftê, Mihemed Nurî Ehmed bû Wezîrê Pîşesaziyê, Elî Saad Wehîb bû Wezîrê Ceyranê, Ebdulhuseyîn Ezîz bû Wezîrê Tenduristiyê, Serve Ebdulwahid bû Wezîrê Hawirdor, Ebdurrehîm Casim bû Wezîrê Çandiniyê, Musenna Elî Mehdî bû Wezîrê Çavkaniyên Avê, Mistefa Nizar Cuma bû Wezîrê Bazirganiyê, Xalid Şewanî bû Wezîrê Edaletê, Ebdulkerîm Abtan bû Wezîrê Perwerdeyê, Weheb Selman Mihemed bû Wezîrê Gihandinê, Fuad Huseyîn bû Wezîrê Karên Derva, Elî Falih Sarî bû Wezîrê Darayiyê û Mistefa Sened bû Wezîrê Ragihandinê.
Serokwezîr Zeydî û wezîrên dengê pêbaweriyê hildan li Parlamentoyê sond xwarin û bi awayekî fermî dest bi peywirê kirin.
Li Kabîneyê 23 wezîr hene. Di encama dengdayînê da 14 wezîran pêbaweriyê hildan. Namzedên Wezîrtiya Karên Navxweyî, Plankirin, Îmar û Avadaniyê, Çand û Turîzmê û Hîndekariya Bilind dengê pêbaweriyê hilnedan. Navê namzedên Wezîrtiya Xebat, Werziş û Ciwanî, Koç û Koçberan û Parastinê bo Meclisê nehat pêşkêşkirin.
Ji bo namzedên wezîrtiyê yên mayî dê li Meclisê di dîrokeke pêş da rûniştin bê kirin.