Li Iraqê komîteya ji bo ku "çek bikevin bin kotrola dewletê tenê" hat avakirin dest bi xebatê xwe kirin

Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi, Esat Fırat
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Li gor nûçeya INAya ajansa nûçeyan a fermî ya Iraqê Berdevkê Serfermandariya Hêzên Çekdar a Iraqê Sabah en-Numan daxuyaniyek da el-Iraqiyeya televîzyona dewletê û got ku komîteya ku bi telîmata Serokwezîr Elî Zeydî hat avakirin bi awayekî fermî dest bi peywira xwe kir.
Numan diyar kir ku komîte di çarçoveya emrê Serfermandariya Hêzên Çekdar a Iraqê da û bi temamî bi biryara neteweyî ya Iraqê hat avakirin.
Numan got ku avakirina komîteyê li gor bangewaziya merciyên dînî yên welêt, bernameya hikûmetê û polîtîkayên ewlehiyê yên hikûmetê çêbû û da zanîn ku yekkirina gotina ewlehiyê ya Serokwezîr Zeydî û helwesta wî ya di kontrola dewletê da komkirina çekan jî di vê pêvajoyê da diyarker bû.
Numan da zanîn ku komîte dê mekanîzmayên der barê li saziyên dewletê entegrasyona pêkhateyên çekdar amade bike û xebatên ji bo ku çek, teçhîzat û kampên eskerî yên di destê pêkhateyên navborî da jî bên meşandin.